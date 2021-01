La guatemalteca que incursiona en la televisión de Taiwán

La guatemalteca María del Rosario Méndez, conocida como Picus, incursionó en el mundo del entretenimiento en Taiwán.

"Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad, de ser la primera mujer latinoamericana y primera mujer guatemalteca en llegar a la pantalla grande en los medios taiwaneses", escribió Méndez en su cuenta de Instagram.

"No fue una elección al azar, me buscaron en las redes sociales hasta que me encontraron. Fue un desafío y me puse nerviosa porque el programa estaba todo en mandarín, pero sí, lo hice. Sigo trabajando duro para mejorar mi mandarín y que un día pueda ser la presentadora de un programa de entrevistas en Taiwán ¡Muchas gracias CTiTV por la oportunidad de filmar los próximos programas!", agregó.

El programa se llama: "Los estudiantes están aquí". Lo conducen tres de las personalidades de Taiwán y se transmite de lunes a viernes el canal 36. El show invita a estudiantes a debatir sobre temas de tendencia y actualidad.

La joven, de 26 años, estudia relaciones internacionales en Taiwán. Tuvo la oportunidad de viajar a ese país por una beca que le fue otorgada del gobierno taiwanés.

Méndez comparte fotografías del programa en su Instagram y de lugares que visita. "Es genial representar a mi país", indicó la joven.

*Con información de CTi TV

TE PUEDE INTERESAR:

La ruta para manejar la pandemia en Guatemala durante 2021

LEE ADEMÁS: