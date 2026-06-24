Kimberly Olivares, la guatemalteca que vive el Mundial 2026 como voluntaria

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Kimberly Olivares decidió apoyar a visitantes y locales como voluntaria en la Copa Mundial FIFA 2026 atesorando recuerdos que quedarán con ella toda la vida.

La guatemalteca contó a Soy502 cómo fue seleccionada para formar parte del equipo de personas a cargo de auxiliar en la atención al público y cualquier evento que se dé, relacionado a los encuentros.

Foto: Kimberly Olivares.

"En enero de 2025 se abrió la aplicación para el voluntariado y apliqué, como parte del proceso hacían preguntas sobre diferentes escenarios y tuve que hacer un pequeño video sobre la razón por la que quería ser voluntaria", explicó.

Olivares dijo que también tuvo que pasar por una entrevista. "a principio del 2026, como en Marzo, me dijeron que ya tenía un lugar".

Kimberly explica que aunque FIFA elige el puesto que cada voluntario tendrá durante los días del evento, los voluntarios sí tienen la oportunidad para explicar por orden de preferencia la labor que les gustaría desempeñar. "a fines de Mayo fui a recoger mi uniforme y recibir la primera fase de mi entrenamiento y en junio inicié el voluntariado", contó.

Foto: Kimberly Olivares.

En qué consiste el voluntariado dela guatemalteca Kimberly Olivares en el Mundial de la FIFA 2026?

Kim cuenta que su trabajo consiste en dirigir a las personas a la salida tras los partidos, también ayuda en la traducción inglés y español.

La joven apoyó en los encuentros Japón vs. Holanda y Argentina vs. Austria, partido en el que Messi fue la estrella y donde Shakira asistió.

"Me he sentido muy contenta, es una buena experiencia y me siento feliz de poder ser parte de este gran evento", dice.

"Me ha sorprendido la afición del fútbol, sé que todos aman el deporte pero aquí el amor se siente, es mucho más grande y lleno de pasión", agrega.

Foto: Kimberly Olivares.

¿Cómo elige la FIFA a los voluntarios para la Copa del Mundo?

La FIFA hace una selección a través de una convocatoria global abierta, los interesados deben completar un proceso que incluye cumplir con requisitos de edad e idiomas, llenar un formulario detallado, pasar entrevistas o evaluaciones situacionales, y completar un programa de capacitación para los roles asignados.

Entre los requisitos básicos están tener 18 años cumplidos, poder cubrir un número mínimo de turnos (generalmente ocho) durante el torneo, el dominio del inglés es obligatorio y se valora el idioma del país anfitrión.

La FIFA realiza pruebas o cuestionarios con situaciones bajo presión para determinar qué área se adapta mejor a sus habilidades. El puesto no es remunerado.

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