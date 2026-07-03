El guatemalteco que cuenta con un gran historial criminal en EE.UU.

Las autoridades migratorias empezarán a gestionar su expulsión del país.
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La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad de Boston dio a conocer la detención de un migrante de origen guatemalteco.
El señalado fue identificado como Dilmar Ernesto García Ramos, quien enfrenta la deportación, ya que era buscado por autoridades migratorias por sus antecedentes criminales.
Según registros policiales, García contaba con antecedentes penales por cargos pendientes por agresión con un arma peligrosa, hurto en tiendas y vandalismo de propiedad.
Según las autoridades, los cargos violan la Ley Laken Riley, la cual exige la detención obligatoria y sin fianza de migrantes indocumentados acusados por delitos como robo, allanamiento de morada, hurto o agresión a la autoridad.
García Ramos ha sido puesto bajo custodia y, luego de cumplir sus condenas, será puesto bajo la custodia de autoridades migratorias para gestionar su expulsión del país, ya que no cuenta con documentos que permitan comprobar que su ingreso a la nación fue legal.
La detención del compatriota se suma a la cuota diaria que los agentes migratorios tienen impuesta para hacer cumplir la ley migratoria. Tan solo en los últimos diez días, los oficiales del ICE lograron detener a 10 mil migrantes indocumentados, ritmo que podría mantenerse para cumplir con la cuota diaria de arrestos.
*Con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas