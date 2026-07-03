Localizan sin vida a periodista mexicana que había sido secuestrada (video)

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La periodista fue sacada de su casa por la fuerza, luego que hombres armados lograran entrar.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez en un rancho del municipio de Moloacán.

La localización ocurrió 24 días después de que Guzmán había sido secuestrada. El paradero del cadáver lo reveló uno de los detenidos tras su captura.

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital.

La periodista alcanzó a grabar parte del momento con su celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.

Este es el video:

La comunicadora había sido reportada oficialmente como privada de su libertad desde el pasado 2 de junio de 2026.

El cuerpo de Roxana Guzmán fue localizado en Veracruz. La FGE notificó que se giraron y cumplimentaron ocho órdenes de captura contra presuntos responsables. pic.twitter.com/ooE799T5rC — Ricardo García (@RiGarciaJal) July 3, 2026

La detención que llevó al cuerpo

José Del Carmen Cadena Escayola, conocido como "Delta 7", fue arrestado por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Una vez detenido, reveló el lugar donde fue ultimada la periodista.

¿Quién era Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán fundó Pulso Informativo del Sureste, un medio digital que sumó 19 mil seguidores en redes sociales en cuestión de meses.

El proyecto tenía un perfil muy local, el cual contenía reportes ciudadanos, seguimiento a quejas comunitarias y cobertura de temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur del estado.

Días antes de su secuestro, publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la comercialización de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.