"Guatemalteco...", dijo una reconocida figura en el Mundial

-

Para los futboleros más futboleros, el Mundial se juega adentro, pero también afuera de la cancha.

Luego del triunfo argentino sobre Jordania en el majestuoso estadio de Dallas, esperamos algunos minutos (casi una hora), a Marcelo Gallardo para pedirle un saludo. El "Muñeco", como es apodado, es parte del staff de una televisora que analiza los partidos para Sudamérica.

Gallardo, además de haber sido mundialista y reconocido jugador de River Plate, de Argentina, es el entrenador más ganador en la historia del club millonario que es conocido en todo el planeta por ser una de las fábricas que forman a los mejores futbolistas.

Hace poco Claudio Ariel fue a Buenos Aires y ahí señaló, en el estadio de los millonarios, su nombre. Es parte de la historia. (Foto: Redes)

Al cruzarnos con él, y como tema gancho para que se frenara unos segundos, le recordamos el nombre de Claudio Ariel Rojas, el "Tuiti", quien fue su compañero en las juveniles y mayor de River antes de llegar a los cremas y a la Selección Nacional.

Sonrió efusivo y dijo: "El guatemalteco, me lo saludás...". antes de posar para la foto, mientras caminaba a un elevador. Y antes de cerrarse la puerta todavía se despidió con "buena onda".

Gallardo, Rojas compartieron etapa en River junto a otros reconocidos como Ariel el "Burrito" Ortega y Matías Almeyda.

Gallardo y Rojas compartieron en River en los 90. (Foto: Escencia Riverplatense)

Rojas radica en Guatemala, brilló en Comunicaciones y luego pasó por otros clubes Municipal, Jalapa, Petapa, entre otros, antes de retirarse. En la actualidad es panelista en la televisión nacional, entre otras cosas, pero siempre ligado al deporte de sus amores.

Situaciones que pasan en el Mundial, cerca estaban otros famosos exjugadores argentinos como Sergio el "Kun" Agüero, Martín Palermo y Carlos Tévez.

Gallardo ha ganado 15 títulos como entrenador (14 con River y uno con Nacional, de Uruguay). Como jugador conquistó otros 15. ADN de ganador. Participó en dos Mundiales (1998 y 2002).