Guatemalteco se hace viral por su look de Ronaldo en juego de Brasil (video)

-

El joven guatemalteco viajó a Miami para apoyar a su equipo y llamó la atención por su legendario look.

OTRAS NOTICIAS: Brasil golea a Escocia y avanza como líder de su grupo

Un fanático guatemalteco fue a Miami para apoyar a la Selección de Brasil, la cual se enfrentó a Escocia en un partido que terminó 3-0, a favor de la "Verdeamarela".

Mientras esperaba su turno para entrar al estadio, el joven fue entrevistado, pues su llamativo look, con el cual le ha hecho un homenaje al brasileño Ronaldo Nazario, no pasó desapercibido.

"Estamos aquí con mi papá apoyando a Brasil. LLevamos como 10 días acá, disfrutando del Mundial", contó.

El guatemalteco afirmó que consiguió las entradas en el primer sorteo y tuvo la fortuna de que le tocara ver a su equipo.

Al ser cuestionado sobre su look dijo: "legendario, un fenómeno".

@winsportstv ¡Muchachos, no me lo van a creer! ¡Ronaldo Nazario se acercó a saludarnos en #SaqueLargoWIN! ♬ sonido original - Win Sports

Brasil validó su pase a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de United 2026 como primero del grupo C, al golear 3-0 a Escocia, en un partido en el que debutó el astro Neymar.