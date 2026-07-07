Messi es el futbolista con más penales fallados en mundiales

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Además de ser el máximo goleador Lionel Messi también pasó a la historia como el jugador que más penales ha fallado en los mundiales.

Tras su doblete contra Austria el '10' argentino es el que más penales errados tiene en las Copas del Mundo, Lionel debutó en Alemania 2006 y luego ha sido parte de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, edición en la que logró el campeonato, y ahora en la actual que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

Foto: AFP

¿En qué partidos ha fallado penales Messi?

El argentino ha realizado siete penales, de los cuales uno fue en Rusia 2018, cinco en Qatar 2022 y ahora en la Copa del Mundo 2026 lleva uno que falló contra Austria.

Su primer penal fue en la fase de grupos de Rusia 201 donde falló en el empate 1-1 contra Islandia, el primer gol del '10' de Argentina desde el manchón penal se presentó hasta el debut de la albiceleste en Qatar 2022, en la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita.

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Justo en Qatar 2022 erró desde los once pasos contra Polonia, después marcó contra Países Bajos (cuartos de final), Croacia (semifinales) y Francia (final) en rondas de eliminación directa.

Su tercer penal en la historia de las Copas del Mundo fue en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Austria, fallando desde los once pasos después de que mandó su disparo a un costado de la portería del combinado europeo.