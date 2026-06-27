Guatemalteco Thiago Esaú Martínez acompaña a equipo de Francia en Mundial FIFA 2026

-

El guatemalteco Thiago Esaú Martínez es uno de los niños que ingresó de la mano con el equipo de Francia a la cancha, en uno de los partidos del Mundial FIFA 2026.

El pequeño es integrante de la academia "AFF Jalapa", una organización sin fines de lucro que lleva el deporte a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Según explica el sitio oficial de la academia Thiago logró caminar y conocer a grandes como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Désiré Doué, quien anotó el cuarto gol en el encuentro Francia-Noruega el 26 de junio.

Aunque no hay detalles de cómo fue elegido para asistir a la Copa del Mundo su asistencia al importante encuentro se hizo viral. Martínez apareció en los partidos previos al encuentro del 26 de junio.

¿Por qué los futbolistas salen al campo de juego acompañados de niños?

La costumbre surgió en el Mundial de 2002 celebrado en Japón y Corea del Sur, por una alianza entre la FIFA y UNICEF, llamada "Say Yes for Children" (Di sí a los niños), cuyo objetivo fue dedicar el evento a la defensa de los derechos infantiles, promoviendo la educación, la salud, la protección contra la violencia y la paz para los niños del mundo.

Con ello el mensaje era que el deporte era parte de este compromiso. Once niños salían campo de la mano de los futbolistas vistiendo las camisetas de la FIFA con el lema de la campaña, la práctica se volvió costumbre y se replicó en encuentros como la Champions League.

Este encuentros no puede faltar este evento, en el que, seleccionan a pequeños de diversas situaciones familiares a través de un sorteo. Dependiendo de la situación, en otros encuentros deportivos europeos, los espacios son entregados a los hijos de los socios de los clubes.

MIRA:

Foto: AFF Jalapa.

Foto: AFF Jalapa.