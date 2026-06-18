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Guatemaltecos portan la bandera en partidos del Mundial 2026

  • Por Selene Mejía
17 de junio de 2026, 18:03
Así dusfrutan los guatemaltecos de los partidos del Mundial 2026. (Foto: Dinora Girón)

Así dusfrutan los guatemaltecos de los partidos del Mundial 2026. (Foto: Dinora Girón)

Guatemaltecos disfrutan asistiendo a los partidos del Mundial FIFA 2026 portando las camisolas de "La Sele" y ondeando la bandera nacional. 

OTRAS NOTICIAS: Bandera de Guatemala ondea en partido España-Cabo Verde

Varias familias y amigos compartieron instantáneas de momentos históricos de algunos encuentros.

Dinora Girón compartió el momento único de fanáticos de El Progreso, Jutiapa disfrutando del encuentro Uruguay-Arabia Saudita en el empate 1-1, ocurrido en Miami, Florida, Estados Unidos. 

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Así se viven las emociones de los guatemaltecos. Foto: Dinora Girón.

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Foto: Dinora Girón.

La bandera de Guatemala también se lució en el partido Irán con Nueva Zelanda en el empate 2-2 con la familia del aficionado Edin Zea Krings y su esposa Dora Bobadilla de Zea, su hija Elisa y su yerno Pedro de Wit, visitando en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)

"El juego fue muy emocionante, competitivo y exigente para ambos equipos, una experiencia maravillosa y única, visitamos a mi hija, mi nieta y mi yerno, con mi esposa, ellos viven en Estados Unidos, gracias a ellos logramos conseguir los boletos desde hace varios meses. En el estadio toda la gente que llega de diferentes países son muy amables, fue un gran juego", indicaron.

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Foto: Edin Zea Krings.

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Así lució la bandera nacional. Foto: Edin Zea Krings

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