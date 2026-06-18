Guatemaltecos portan la bandera en partidos del Mundial 2026

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Guatemaltecos disfrutan asistiendo a los partidos del Mundial FIFA 2026 portando las camisolas de "La Sele" y ondeando la bandera nacional.

Varias familias y amigos compartieron instantáneas de momentos históricos de algunos encuentros.

Dinora Girón compartió el momento único de fanáticos de El Progreso, Jutiapa disfrutando del encuentro Uruguay-Arabia Saudita en el empate 1-1, ocurrido en Miami, Florida, Estados Unidos.

Así se viven las emociones de los guatemaltecos. Foto: Dinora Girón.

Foto: Dinora Girón.

La bandera de Guatemala también se lució en el partido Irán con Nueva Zelanda en el empate 2-2 con la familia del aficionado Edin Zea Krings y su esposa Dora Bobadilla de Zea, su hija Elisa y su yerno Pedro de Wit, visitando en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

"El juego fue muy emocionante, competitivo y exigente para ambos equipos, una experiencia maravillosa y única, visitamos a mi hija, mi nieta y mi yerno, con mi esposa, ellos viven en Estados Unidos, gracias a ellos logramos conseguir los boletos desde hace varios meses. En el estadio toda la gente que llega de diferentes países son muy amables, fue un gran juego", indicaron.

Foto: Edin Zea Krings.