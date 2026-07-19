Keyne, el hermano de Yamal es amuleto mundialista de Alejandro Sanz

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Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, se transformó en un amuleto para Alejandro Sanz, quien lo publicó en sus redes para desear lo mejor a la selección de España, en su encuentro contra Argentina por la final en el Mundial FIFA 2026.

Keyne se transformó en un fenómeno viral por su ternura al apoyar a su hermano como parte del público, mientras Yamal lo daba todo en la cancha.

"¡Vamos!", se lee junto a una imagen del pequeño en posición de ataque y con emoticones de manos en alto.

Foto: Oficial.

¿Quién es Keyne en España?

Keyne es el medio hermano por parte de madre (Sheila Ebana), de la estrella del fútbol español, Lamine Yamal, quien juega en el equipo FC Barcelona.

Actualmente tiene 3 años y se ha convertido en una sensación viral y en un "amuleto" para la Selección de España.

Foto: Redes sociales.

Se ha robado la atención de las cámaras en los estadios durante sus partidos por sus gestos.

Keyne ha bajado al césped para celebrar junto a Lamine Yamal siendo parte de emotivas imágenes demostrando la complicidad entre hermanos.

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