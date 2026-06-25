“Queremos clasificar”: Gustavo Alfaro deja claro el objetivo de Paraguay

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Gustavo Alfaro mantuvo el foco en lo deportivo en la previa del duelo ante Australia de este jueves (8:00 p.m.) y dejó claro que Paraguay afronta el encuentro con la obligación de competir hasta el final por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Al ser consultado sobre la sanción a Miguel Almirón, expulsado ante Turquía por taparse la boca al hablar con un rival en una acción relacionada con la llamada "Ley Vinicius", el técnico optó por no entrar en la polémica. "Ya pasó y listo. Nosotros lo aceptamos, es un reglamento", afirmó.

El seleccionador paraguayo destacó la importancia del partido y la oportunidad histórica que representa para la Albirroja.

"A mí me gusta la continuidad del juego. Para mí, pausar por tres minutos el partido es mucho, pero uno tiene que adaptarse". DT Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/uOILxUQCHc — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 24, 2026

"Si nosotros le ganamos a Australia, estaríamos logrando algo único. Para nosotros es un desafío. Queríamos llegar con chances al último partido", señaló.

Además, insistió en que el objetivo es avanzar de ronda. "Con tres puntos no sé si nos alcanza. Nosotros queremos clasificar y ojalá nos ganemos el derecho de jugar un partido más".

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Alfaro incluso planteó la posibilidad de un nuevo hito para el futbol paraguayo. "Ojalá los chicos hagan historia, ganando dos partidos por primera vez en un Mundial", comentó.

Sobre las pausas de hidratación, reconoció que no son de su agrado, aunque entiende su necesidad. "A mí me gusta la continuidad del juego. Para mí, pausar tres minutos un partido es mucho, pero uno tiene que adaptarse", indicó.