Pochettino quiere cerrar con punteo perfecto y confirma el regreso de Pulisic

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Mauricio Pochettino tendrá este jueves la oportunidad de seguir haciendo historia con Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Turquía (8:00 p. m.) en busca de una tercera victoria consecutiva que le permita cerrar una fase de grupos perfecta por primera vez.

Aunque el liderato y la clasificación a dieciseisavos ya están asegurados, el técnico argentino aseguró que los récords personales no influyen en sus decisiones.

"No me interesa cualquier récord. Pienso en lo mejor para el equipo, nunca en un interés personal", afirmó en la previa del encuentro.

Con la fase eliminatoria a la vuelta de la esquina, Pochettino confirmó que no arriesgará a Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson y Folarin Balogun, quienes podrían perderse el próximo partido si reciben una nueva tarjeta amarilla.

Tampoco definió la situación de Cristian Roldán, que será evaluado hasta última hora, mientras que Christian Pulisic ya recibió el alta médica tras superar unas molestias musculares.

"Está disponible y decidiremos si juega de inicio o entra en el segundo tiempo", explicó sobre la principal figura estadounidense.

Las rotaciones podrían abrir espacio a elementos que aún no han debutado en el torneo, entre ellos Alejandro Zendejas.

Pulisic recibió el alta médica y está disponible para enfrentar a Turquía. (Foto: AFP)

Pese a que Turquía llega eliminada, el estratega del equipo de las Barras y las Estrellas espera un rival competitivo y advirtió que el orgullo será un factor determinante.

"Es un partido de Copa del Mundo. Están eliminados, pero competirán al máximo y merecieron mejores resultados en sus dos encuentros anteriores", puntualizó.