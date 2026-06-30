Haaland brilla, la afición rema y Guatemala sigue presente

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En el Mundial nos hemos dado el enorme gusto de ver brillar a Messi, Cristiano Ronaldo, Yamal, Vinicius, entre otros, pero nos hacía falta Erling Haaland, el "Androide", de Noruega.

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Para la ocasión, nos dispusimos con papel y lapicero para llevar las anotaciones de todos sus movimientos contra Costa de Marfil, partido que ganaron y que los posiciona en los octavos de final. Ahora les tocará Brasil, otro desafío por delante.

Al salir del tunel para iniciar el protocolo tuvo la mirada de todos los presentes. (Foto: Rudy Martínez)

Erling tiene su propia afición en el Mundial; aparte de los noruegos, convocó a miles de seguidores de todo el planeta que llegaron para observarlo jugar de cerca o de lejos, porque el estadio de Dallas es gigante.

Afuera del coloso, hasta hicimos el ejercicio con los noruegos de pronunciar el apellido Haaland; se reían y nos pusieron entre 6 y 8 puntos, porque para ellos lo acentuamos mucho como "Jalan", y es utilizando más las "o" (jooolan).

Los ojos con él

Dentro del estadio, Soy502 tenía dos miradas: una en el campo de juego con el enviado especial de fotografía, y arriba, en una tribuna de medios, el redactor de esta nota.

Le dimos seguimiento al goleador del Manchester City desde que entró al campo antes de entonar el himno de su país. Luego con el encuentro iniciado le contamos cuántas veces tocó la pelota y algunos movimientos que hizo.

En total, en los 102 minutos que se jugó el compromiso (contando los tiempos de reposición), intervino con el balón en 18 ocasiones; una de ellas terminó en gol, el que sirvió para sellar la clasificación de su selección a la siguiente fase.

Encabezó la celebración, del tradicional remo de los noruegos. (Foto: Rudy Martínez)

Dato relevante: de las 18 veces que participó, en siete lo hizo con la cabeza, una de sus fortalezas, pero no solo para atacar, también para defender en los tiros de esquina en contra.

Cuando infló la red de Costa de Marfil estalló el estadio; los suyos celebraron e hicieron desde la tribuna el tradicional movimiento de remo que se ha hecho viral en fotos y videos.

Para Halland es su anotación 60 con la selección que viste de rojo y azul, en tan solo 53 partidos. Pasándolo en limpio, lleva más goles que partidos. Increíbles estadísticas.

Salieron sonrientes los noruegos, cantaron, bailaron y gritaron dos goles. Historia pura, porque ahora se verán las caras contra la pentacampeona del mundo.

Oficina de lujo

El estadio de Dallas, que es maravilloso por todos lados, también tiene un área especial para los periodistas: La tribuna de medios, que es una especie de oficina con vista al campo. Está alfombrado, tiene teles por todos lados, aire acondicionado y sillas cómodas para desarrollar nuestras labores.