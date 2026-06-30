Pura fiesta de los noruegos que sellaron su pase a octavos

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Bulliciosos, creativos, pero sobre todo sincronizados son los aficionados noruegos que este martes festejaron en el gigante estadio de Dallas su pase a los octavos de final.

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Fácil se meten en el top 10 de las mejores porras en United 2026, porque animan todo el partido y lo hacen con mucha efusividad.

Fieles a la tradición vikinga, que en algún momento era muy parte de su región, dijeron presente estos fanáticos. (Foto: Rudy Martínez)

Cerveceros, eso sí, desde antes de entrar al coloso ya llegan con la colección de vasos vacíos en las manos. "Es verano y estamos de vacaciones", comentó sonriendo un seguidor europeo, como justificándose de que del bar van al estadio y luego a dormir.

Por un tema de organización, ponen juntos a grupos grandes de fanáticos de cada país. En el caso de los noruegos que asistieron en buen número, había dos localidades bien identificadas de rojo.

Ya en el juego, hicieron dos veces (una por cada tiempo) su famoso remo sincronizado. Todos en conjunto y sentados en sus butacas hacían el movimiento simulando navegar y gritando al unísono "Uhm, uhm...", pero con fuerza.

De Chiquimulilla, Santa Rosa, para el mundo. La familia Salazar Mendoza. (Foto: Rudy Martínez)

Llama la atención el fuerte sonido que generan en simultáneo, que obliga a dejar de ver un rato el campo y voltear a ver los graderíos.