Haaland confiesa que será especial e incómodo enfrentar a Inglaterra en cuartos

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El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves que será "realmente especial" enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.

"Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo", admitió uno de los mejores delanteros del torneo.

Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi y Kylian Mbappé, Haaland insistió en que lo estaba "disfrutando mucho".

Los noruegos entrenaron en las instalaciones del Inter Miami, uno de los clubes que abrió sus puertas a las selecciones mundialistas. (Foto: AFP)

"En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos", respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes del entreno en las instalaciones del Inter Miami.

Sobre el partido del sábado, el delantero quiso poner el foco sobre Inglaterra, considerada como una de las favoritas para alzar la Copa del Mundo desde el principio del torneo.

"Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos. Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses", sentenció, con una sonrisa en la cara.

*Con información de AFP