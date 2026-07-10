Controlar a Haaland sería "enorme" pero no suficiente, advierte el inglés O'Reilly

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Para Inglaterra, contener al gigante Erling Haaland sería un paso "enorme" aunque no sea la única amenaza de Noruega en el duelo de cuartos de final del Mundial, advirtió este jueves Nico O'Reilly, compañero del "Cyborg" en el Manchester City.

O'Reilly, en declaraciones tras un entrenamiento inglés en Kansas City, destacó que Haaland es obviamente el gran desafío de los Vikingos pero ni mucho menos el único.

O'Reilly fue quien atendió a los medios luego del entrenamiento inglés en Kansas City. (Foto: AFP)

"Tienen grandes futbolistas por todo el campo que pueden generar mucho peligro, aunque claramente él (Haaland) sea uno de los más peligrosos, eso lo sé muy bien, entreno con él semana a semana", afirmó el joven lateral izquierdo, titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra.

"Para nada son un equipo para relajarse, son un oponente digno de respetar. Lo han demostrado en este torneo llegando a los cuartos de final, haciendo historia para su país", dijo sobre la inédita presencia noruega a estas alturas de una Copa del Mundo.

"Pero, por supuesto, si podemos mantenerlo tranquilo, sería un factor enorme", dijo el defensa sobre Haaland, autor de siete goles en el campeonato y que fue clave para superar a Brasil en los octavos.

*Con información de AFP