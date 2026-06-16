Néstor Lorenzo motiva a Colombia antes del Mundial: “Mátense por la camiseta”

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La selección de Colombia está lista para iniciar su participación en el Mundial. El conjunto cafetero enfrentará este miércoles (8:00 p. m.) a Uzbekistán en la primera jornada del grupo K, con la ilusión de comenzar con una victoria en su regreso a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

En la víspera del encuentro, el técnico Néstor Lorenzo destacó el compromiso de sus dirigidos y envió un mensaje claro al plantel: "Que disfruten, agradezcan y se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a un Mundial después de ocho años y queremos hacer las cosas de la mejor manera".

Sobre Uzbekistán, selección dirigida por el campeón del mundo con Italia, Fabio Cannavaro, Lorenzo aseguró que el cuerpo técnico conoce bien las fortalezas del rival y confía en que Colombia pueda imponerse tanto en defensa como en ataque.

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Uno de los nombres que más expectativa genera es James Rodríguez. El seleccionador afirmó que el capitán llega en buenas condiciones y resaltó que su calidad sigue siendo determinante. "Ha mejorado físicamente y su talento le da claridad al juego. Es un futbolista que puede marcar diferencias", señaló.

Lorenzo también considera que Colombia está preparada para competir al máximo nivel. Como ejemplo recordó los recientes enfrentamientos ante Croacia y Francia, en los que el equipo mostró buenos pasajes de futbol pese a la exigencia de los rivales.

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"Jugar bien no es solo correr; también hay que defender bien y atacar de la mejor manera", concluyó.