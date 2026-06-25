Haaland-Mbappé: duelo de gigantes en el cierre del Grupo I

Noruega y Francia protagonizarán uno de los partidos más atractivos en la fase de grupos, este viernes (a la 1:00 p. m.) en el Estadio de Boston, cuando las dos artillerías pesadas se vuelquen al ataque en busca del primer lugar del Grupo I.
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Ambas selecciones han asegurado su boleto a dieciseisavos en el Mundial 2026 sumando 6 puntos al arrasar ante Irak y Senegal en las primeras dos jornadas.
Les Bleus llegan al duelo como favoritos. Les alcanza un empate para mantenerse como líderes, debido a una mejor diferencia de goles. Por su lado, los Vikingos están obligados a ganar, pero tienen los argumentos suficientes para asegurar un partido intenso, de resultado reservado.
Entre ambas selecciones, se registran cinco antecedentes oficiales. Una victoria para Lovene, un empate y tres triunfos para la selección francesa.
El enfrentamiento entre Mbappé y Haaland es el mayor atractivo del juego. Los dos artilleros han marcado dobletes en las fechas anteriores y han sobrepasado las expectativas, liderando a sus compañeros y escribiendo su propia historia en un mundial con varias figuras disputando las estadísticas.
El cuadro que quede en primer lugar del Grupo disputará la siguiente ronda contra uno de los mejores terceros... un camino que parece más sencillo; por su lado, el segundo lugar peleará el boleto contra el segundo mejor del Grupo E.
Ninguna de las escuadras se presenta con bajas. La única novedad es en el banquillo francés. Didier Deschamps no dirigirá al equipo luego de volver a Francia, al funeral de su madre. Será Guy Stéphan, entrenador asistente, quien tome las riendas para el cierre de la primera etapa de competencia.
Así jugarían
Noruega: 1 Nyland, 16 Pedersen, 3 Ajer, 17 Heggem, 5 Moller Wolfe, 6 Berg, 8 Berge, 10 Odegaard, 20 Nusa, 7 Sorloth y 9 Haaland. DT: Stale Solbakken.
Francia: 16 Maignan, 2 Gusto, 26 Lacroix, 4 Upamecano, 3 Digne, 6 Koné, 8 Tchouaméni, 7 Dembélé, 11 Olise, 20 Doué y 10 Mbappé. DT: Didier Deschamps / Guy Stéphan.
Por el honor
En segundo plano, Senegal se medirá ante Irak también a la 1:00 p. m. con la posibilidad de pelear únicamente por el honor. El partido podrá verse a través de Tigo sports, Canal 13 y Fox.