Guardan minuto de silencio en memoria de Jayden Adams en el Noruega-Inglaterra

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Previo al inicio del partido entre Noruega e Inglaterra hubo un minuto de silencio en memoria del futbolista Jayden Adams, quien fue encontrado muerto en una residencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, poco después del retorno de los seleccionados a su país.

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En un conmovedor momento el público y los futbolistas rindieron homenaje al sudafricano que apenas tenía 25 años.

Momentos de Jayden Adams en la cancha del Mundial. Foto: AFP.

Adams era considerado una de las principales promesas del fútbol sudafricano, participó en la histórica campaña que permitió a la selección avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo.

Adams era una joven promesa. Foto: AFP.

en un momento pidieron a la afición meditar y recordar al joven cuya muerte impactó tanto a los sudafricanos como al mundo entero que lo vio dar todo en la Copa del Mundo.

El partido entre Noruega e Inglaterra dio inicio de una emotiva manera en el estadio de Miami, Florida, Estados Unidos.

Aún se desconoce la causa de la muerte, según las autoridades se investiga el hecho.

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