Así fueron las jugadas del fallecido Jayden Adams en el Mundial FIFA 2026

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La muerte de Jayden Adams a sus 25 años conmocionó a los fanáticos de la selección de Sudáfrica. Estas son las jugadas más sobresalientes del deportista en el Mundial FIFA 2026.

El cuerpo de Adams fue hallado en una vivienda del barrio Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, al momento las autoridades investigan el hecho.

El centrocampista de la selección sudafricana y del Mamelodi Sundowns FC dio todo en la cancha de la Copa del Mundo.

Adams era considerado una de las principales promesas del fútbol sudafricano, participó en la histórica campaña que permitió a la selección avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo.

Trayectoria Jayden Adams en el Futbol

El mediocampista se incorporó al Mamelodi Sundowns en 2025, tras consolidarse como una de las figuras del Stellenbosch FC.

Fue el primer futbolista surgido de su academia en firmar un contrato profesional.

Fue un habitual convocado de la selección sudafricana, conocida como Bafana Bafana.

Mira sus mejores momentos:

Foto: Instagram.

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