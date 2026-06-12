¡En bicicleta! La insólita llegada de Hakimi con Marruecos

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Achraf Hakimi protagonizó la nota inusual de este jueves al llegar en bicicleta y bajo fuerte vigilancia policial al entrenamiento de Marruecos, previo a su debut en el Mundial 2026 frente a Brasil.

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El combinado dirigido por Mohamed Ouahbi completó su penúltimo ensayo en las instalaciones de The Pingry School, en Basking Ridge, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Y, mientras la plantilla accedió a pie, el lateral del PSG optó por rodear el campo sobre ruedas.

Hakimi disputará su tercer Mundial con Marruecos, después de haber jugado en Rusia 2018 y Catar 2022. (Foto: AFP)

Durante los minutos previos, también destacó una larga conversación entre Amrabat (Real Betis) y Brahim Díaz (Real Madrid). Bajo un intenso calor, los Leones del Atlas realizaron ejercicios de circulación y una dinámica grupal tomados de la mano en el círculo central.

Marruecos debutará este sábado contra Brasil en el MetLife Stadium. Posteriormente, el equipo africano se enfrentará a Escocia el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Haití el día 24, dentro del Grupo C.