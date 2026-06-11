Alivio en España: Lamine Yamal y Nico Williams ya entrenan con el grupo

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Lamine Yamal y Nico Williams completaron este jueves su primera sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la concentración de la selección de España en Chattanooga, Estados Unidos.

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La reincorporación de ambos futbolistas supuso la principal novedad en la sesión dirigida por Luis de la Fuente.

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Los dos extremos arrastraban problemas físicos que los habían mantenido trabajando al margen del grupo durante las fechas previas. Para acelerar su recuperación, los atacantes llegaron a ejercitarse de manera individual, aprovechando incluso las jornadas de descanso general que tuvo la plantilla.

La vuelta de los futbolistas a la dinámica colectiva marcó la jornada, donde el resto de los internacionales los recibieron con el habitual pasillo de bromas y collejas antes de iniciar los ejercicios de velocidad y balón. La Roja, incluso, tuvo tiempo para dinámicas virales y reflejar el buen ambiente que viven.

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Con la integración de Lamine Yamal y Nico Williams al grupo, el cuerpo técnico de España afronta el Mundial con optimismo y con sensaciones positivas en el campamento base.

España debuta en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio ante Cabo Verde, en el Estadio de Atlanta a las 10:00 a.m.