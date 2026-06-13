Violencia familiar incrementa durante el Mundial en los países sede

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En el plano internacional, la violencia doméstica también puede acrecentarse por la fiebre mundialista, debido al estrés social, las aglomeraciones y al consumo de alcohol.

Los tres países anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, Canadá, Estados Unidos y México, han presentado un aumento en casos de violencia familiar durante esta época futbolística, según oenegés.

Las agrupaciones Women's Shelters Canada, la Red Nacional de Refugios de México y la National Network to End Domestic Violence de Estados Unidos señalaron que los tres países sede enfrentan actualmente un incremento en las distintas formas de violencia familiar y doméstica.

En Canadá, el 75% de los refugios para mujeres reportan una creciente en la demanda de sus servicios; mientras que, más de la mitad han observado un aumento en la gravedad de la violencia desde la pandemia.

Por otro lado, en Estados Unidos la proporción de delitos violentos cometidos en relaciones domésticas ha aumentado durante los últimos cinco años, en donde se registran aproximadamente 11 mil asesinatos relacionados con violencia doméstica cada año.

México continúa aumentando los casos de violencia familiar en todo el país. Sin embargo, las entidades federativas en donde se tendrán partidos mundialistas, siendo la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, son donde se registran algunos de los índices más altos de violencia familiar.

Por lo tanto, dichas organizaciones de mujeres alertaron sobre un probable incremento de la violencia basada en género y llevan a cabo una campaña internacional y trilingüe para garantizar que las personas que experimentan violencia durante el Mundial conozcan los servicios de apoyo disponibles en cada país.

Los resultados de los partidos pueden provocar frustración que ocasionan violencia doméstica entre los aficionados. (Foto ilustrativa: iStock)

Plano internacional

A nivel internacional, de acuerdo con datos de la Unesco y ONU Mujeres, los reportes policiales por violencia doméstica pueden incrementarse hasta en un 33% durante grandes eventos deportivos como el Mundial de la FIFA, debido a factores como el estrés social, las aglomeraciones y los entornos asociados al consumo de alcohol que algunas personas agresoras aprovechan para ejercer violencia.

*Con información de La Jornada