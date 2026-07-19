"Han sido mejores", admite Scaloni tras derrota ante España

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció este domingo la superioridad de España tras la derrota 1-0 en la prórroga de la final del Mundial 2026, aunque elogió el esfuerzo de sus jugadores y pidió valorar el camino recorrido hasta el subcampeonato.

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"Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", afirmó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Argentina completó 257 pases de los 456 que registró en total. (Foto: AFP)

Scaloni sostuvo que su equipo debe asumir la derrota con la misma grandeza con la que celebró los éxitos recientes.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá", señaló.

La Albiceleste cobró 4 tiros de esquina y 25 lanzamientos de falta. (Foto: AFP)

El entrenador agradeció el apoyo de la afición y destacó el compromiso de sus futbolistas durante el torneo.

"A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra", afirmó.

Scaloni también reivindicó el valor de alcanzar una final mundialista, pese a no haber podido revalidar el título conquistado en Catar 2022.

Los dirigidos por Lionel Scaloni terminaron el torneo con 19 goles y 12 asistencias, además de 115 remates, 46 entre los tres palos. (Foto: AFP)

"Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo", concluyó.

*Con información de AFP.