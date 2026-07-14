Harry Kane evita hablar de las Malvinas y pone el foco en la semifinal ante Argentina

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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, aseguró que su selección está enfocada únicamente en el aspecto deportivo de cara a la semifinal del Mundial frente a Argentina, que se disputará este miércoles (1:00 p. m.) en Atlanta.

El delantero pidió no distraerse con la carga histórica que rodea este enfrentamiento, marcada por la rivalidad deportiva y el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.

El goleador del Bayern Múnich reconoció que el historial entre ambas selecciones genera expectativa, pero insistió en que el objetivo es enfrentar a un rival de alto nivel. "Es Inglaterra contra Argentina, dos gigantes en una semifinal de un Mundial. El resto es solo una pequeña parte", afirmó.

Let's work



All England players are in full training at Swope Soccer Village this morning, apart from Jordan Henderson. pic.twitter.com/2K7ef2Bu0v — England (@England) July 14, 2026

Kane destacó las virtudes del conjunto argentino, al que describió como un equipo inteligente, táctico y con experiencia para manejar los tiempos del partido.

Además, restó importancia al esperado duelo individual con Lionel Messi, máximo goleador del torneo con ocho tantos, dos más que el inglés. "El partido es contra Argentina, no contra Messi. Sabemos lo bueno que es y todo lo que ha logrado, pero nos preparamos para enfrentar a un gran equipo", señaló.

El goleador aseguró que dentro del grupo existe unidad y respaldo al trabajo de Tuchel. (Foto: AFP)

Finalmente, el ariete de los Tres Leones minimizó las versiones sobre un supuesto desacuerdo entre el técnico Thomas Tuchel y Jude Bellingham tras los cuartos de final, al asegurar que dentro del plantel existe unidad y que las críticas del entrenador forman parte de la exigencia para seguir creciendo.

*Con información de AFP