“Hay que saber sufrir”, dice Montiel previo a la semifinal

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El lateral argentino, Gonzalo Montiel reconoció este martes que disputar una semifinal de la Copa Mundial es un momento "único" pero que para llegar a estas instancias, "hay que saber sufrir".

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Montiel, que ha jugado 150 minutos en Norteamérica 2026, dijo este martes ante la prensa que se medirán a una Inglaterra "que también juega".

Gonzalo Montiel registra 46 desmarques para recibir el balón, 28 desmarques a la espalda de la defensa, 11 entre líneas y 7 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

Sobre la Albiceleste, Montiel dijo que les gusta "siempre tener la pelota, manejar el partido, pero hay momentos en que hay que saber sufrir", sin restarle la emoción al momento que vive la Scaloneta. "Una Copa del Mundo es algo único, muy especial y la motivación está ahí", agregó.

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Montiel insistió en que jugar "semifinales es algo único para nosotros" y aseguró que en el camerino liderado por Lionel Messi están "muy contentos por estar en esta instancia".

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final en un duelo que se complicó más de lo pensado. Luego, remontaron 3-2 a Egipto en octavos y vencieron 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Todos partidos que develaron las debilidades del cuadro dirigido por Lionel Scaloni.

Montiel suma 136 intervenciones en lo que va de la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

La Albiceleste peleará el boleto a la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 contra Inglaterra en el Estadio de Atlanta, a la 1:00 p. m. de este miércoles.

*Con información de agencias.