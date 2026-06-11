Los hechos que rodean el primer día del Mundial de futbol

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Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de futbol de Norteamérica 2026, que ha iniciado hoy en Ciudad de México.

Entre manifestaciones, políticas migratorias que evitan la entrada de aficionados de ciertas partes del mundo y honras a grandes futbolistas, se vive el primer día del certamen.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló en su habitual conferencia de prensa sobre las manifestaciones en la ciudad. (Foto: AFP)

Zona de fans abierta pese a protestas

En una jornada marcada por el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y por las protestas del sector de educación y familiares de desaparecidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se mantendrá abierta la zona de fans en la plaza del Zócalo.

La propia mandataria dijo que intentaría estar presente junto a los aficionados, para seguir en una pantalla gigante, situada cerca del Palacio Presidencial, el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

Las autoridades de México calificaron de "provocaciones" las manifestaciones que se desarrollan en a cercanías del estadio: (Foto: AFP)

Costa de Marfil y Senegal, sin aficionados

Continúan los problemas con visados de entrada a Estados Unidos. Comités de aficionados de Costa de Marfil y Senegal denunciaron que no podrán desplazarse para animar a sus selecciones, al no haber logrado el permiso de ingreso.

A pocas horas del primer partido en la nación de las Barras y las Estrellas, la estricta política migratoria sigue eclipsando lo deportivo.

"Los aficionados han renunciado a viajar, porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países como Costa de Marfil en su territorio", lamentó Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE).

La política migratoria de Donald Trump ha limitado a varias aficiones vivir una fiesta deportiva, al denegar visados. (Foto: AFP)

"Desde que Senegal participa en el Mundial, es la primera vez que no enviamos delegación, debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos", lamenta Ndèye Dome Thiouf, consejero de comunicación del Ministerio de Deportes.

Omar Artan dirigirá Supercopa europea

El árbitro somalí Omar Artan, convertido en el principal símbolo de los problemas de acceso a Estados Unidos, fue anunciado por la UEFA como el colegiado que llevará el silbato en la final de la Supercopa europea.

Artan, que debió haberse convertido en el primer referí de su país en dirigir una fase del Mundial, prometió en su regreso a Mogadiscio que estaría "en el próximo Mundial".

"El futbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje", declaró citado en un comunicado Aleksander Ceferin, patrón de la UEFA.

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África en 2025, lo que llevó a su inclusión en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero la administración estadounidense no le permitió la entrada. (Foto: AFP)

Henry y Pelé se hacen hueco en la Gran Manzana

El exfutbolista francés Thierry Henry y la leyenda brasileña Pelé, fueron protagonistas en Nueva York, luego de que la ciudad nombrase temporalmente dos calles con los nombres de los astros del futbol.

Henry, que terminó su carrera en el New York Red Bulls y Pelé, que colgó las botas en el recordado New York Cosmos, darán nombres a una calle en Manhattan y Queens respectivamente hasta el 1 de noviembre.

Thierry Henry jugó un tiempo en la ciudad de Nueva York y una calle fue nombrada en su honor por un periodo limitado. (Foto: AFP)

La ciudad en la que se celebrará la final del Mundial 2026, rinde así homenaje a dos jugadores vinculados a la vez a la Gran Manzana, y que fueron campeones del mundo.

Henry se coronó con Francia en 1998, y Pelé lo hizo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, el único futbolista en la historia en haberlo ganado en tres ocasiones.

Autoridades de Hong Kong detuvieron a 6 personas y decomisaron mercadería falsa del Mundial 2026, valorada en más de 150 millones de quetzales. (Foto: Archivo)

Detenciones en Hong Kong por falsificación

Seis personas fueron detenidas en Hong Kong en un caso de lucha contra la falsificación de artículos derivados del Mundial 2026, indicaron las autoridades locales.

Del total de 230 mil artículos, 30 mil eran camisetas, muchas de ellas "muy parecidas a los modelos auténticos".