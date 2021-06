Britney Spears se disculpa en Instagram por “fingir estar bien”

Dos días después de criticar su tutela actual, Britney Spears se ha dirigido a la audiencia y a sus admiradores que la apoyaron durante la terrible experiencia.

Spears, de 39 años, acudió a Instagram con una publicación extensa en la que se disculpaba por presentar su vida como un "cuento de hadas" a los seguidores preocupados en las redes sociales.

"Creo que, como personas, todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por cierto, he publicado... Mi vida parece verse y ser bastante sorprendente", escribió la estrella del pop junto con una cita atribuida a Albert Einstein.

“Pido disculpas por fingir que he estado bien los últimos dos años”, continuó. "Lo hice por mi orgullo y me dio vergüenza compartir lo que me pasó... pero, honestamente, ¿quién no quiere verse en su Instagram de una manera divertida?".

La ganadora del Grammy continuó: “Lo creas o no, fingir que estoy bien en realidad ha ayudado ... así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado para compartir mi presencia, existencia y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó”.

Es la primera publicación de la cantante de Stronger, desde que testificó que el control de su padre Jamie Spears sobre su tutela ha sido "abusivo".

“Le encantaba el control (que tenía) para lastimar a su propia hija, cien mil por ciento”, dijo Spears sobre su padre durante la audiencia virtual de estado en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Justin Timberlake, Andy Cohen, Nicky y Kathy Hilton, Rose McGowan y varias otras estrellas se han pronunciado en defensa de la cantante.

*Con información de New York Post