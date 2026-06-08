De los De Boer a los Doué: los hermanos que han compartido el sueño mundialista

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United 2026 también tendrá como ingrediente especial la presencia de varias parejas de hermanos que compartirán el escenario más importante del futbol mundial.

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Algunos vestirán los mismos colores, mientras que otros defenderán selecciones distintas, pero todos tendrán algo en común: el privilegio de disputar una Copa del Mundo junto a un familiar directo.

Uno de los casos más llamativos es el de los hermanos Doué. Aunque comparten raíces familiares, Guéla representará a Costa de Marfil, mientras que Désiré lo hará con Francia.

Los hermanos Doué vivirán el Mundial representando a selecciones distintas. (Foto: AFP)

Una situación similar vivirán Iñaki y Nico Williams. Los hermanos que militan en el Athletic Bilbao volverán a coincidir en una gran cita internacional, aunque defendiendo los colores de Ghana y España, respectivamente.

También destacan los casos de Kevin Luckassen y Brian Brobbey, convocados por Ghana y Países Bajos, así como los hermanos John Souttar y Harry Souttar, quienes representarán a Escocia y Australia.

Lucas y Theo estuvieron juntos en el Mundial de 2022. (Foto: Redes sociales)

Entre las parejas que compartirán selección sobresalen los franceses Lucas y Theo Hernández, habituales en las convocatorias de Didier Deschamps. Lo mismo ocurre con los neerlandeses Quinten Timber y Jurriën Timber.

La lista la completan Laros y Deroy Duarte, ambos integrantes de Cabo Verde, además de Leandro y Juninho Bacuna, quienes defenderán los colores de Curazao.

Casos previos

La historia de los Mundiales también ha estado marcada por apellidos ilustres compartidos entre hermanos.

Uno de los casos más recordados es el de Jerry, Johnny y Wilson Palacios, quienes integraron la selección de Honduras en Sudáfrica 2010, convirtiéndose en una de las pocas familias con tres hermanos presentes en una misma Copa del Mundo.

Los gemelos De Boer marcaron una época con Países Bajos. (Foto: EFE)

También destacan Jerome y Kevin-Prince Boateng, quienes coincidieron en Brasil 2014 defendiendo selecciones distintas: Alemania y Ghana. Otro caso emblemático es el de Michael y Brian Laudrup, figuras de Dinamarca en los Mundiales de 1986 y 1998.

Más recientemente, Eden y Thorgan Hazard compartieron convocatorias con Bélgica en Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que Granit y Taulant Xhaka protagonizaron una historia particular al representar a Suiza y Albania, respectivamente, en Brasil 2014.

Jerome y Kevin Boateng se enfrentaron en la Copa del Mundo de 2014. (Foto: Getty Images)

Entre los ejemplos más destacados también aparecen los gemelos neerlandeses Frank de Boer y Ronald de Boer, piezas clave de Países Bajos en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Campeones juntos

Suiza 1954 marcó un hito en la historia de los Mundiales cuando los hermanos Ottmar y Fritz Walter, se convirtieron en los primeros en conquistar juntos una Copa del Mundo.

Ambos fueron piezas importantes de la selección de Alemania Federal que protagonizó el histórico "Milagro de Berna" al derrotar a Hungría en la final.

Jack y Bobby Charlton con la selección inglesa de 1966. (Foto: Getty Images)

Doce años más tarde, en Inglaterra 1966, los hermanos Jack y Bobby Charlton siguieron sus pasos al proclamarse campeones con la selección anfitriona.

Ambos fueron titulares en el equipo que conquistó el único título mundial de Inglaterra, hasta ahora.