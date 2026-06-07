Guatemala terminó cayendo en el amistoso contra Ecuador

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La Selección Nacional no pudo en el encuentro amistoso disputado en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio (Estados Unidos) frente a Ecuador y terminó perdiendo 3-0 en el duelo que marcó el cierre de la actividad en esta fecha FIFA para los nuestros.

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Con solamente tres cambios con respecto al equipo que se plantó contra República Checa el pasado jueves, la Azul y Blanco trató de aguantar las constantes embestidas de los sudamericanos, que salieron con un equipo alterno de inicio.

Las estadísticas del encuentro entre ecuatorianos y gualtemaltecos. (Foto: Sofascore)

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La primera de peligro llegó en los pies de Allan Franco, al minuto 2, quien sacó un zapatazo desde fuera, que Nicholas Hagen, quien jugó en lugar de Luis Morán, atajó sin mayores inconvenientes. Respondimos rápido, en el 8, cuando William Fajardo le ganó en un forcejeo a Yaimar Medina, pero su disparo se fue desviado.

El primero del encuentro llegó cerca de los 20 minutos. Alan Minda le ganó en un balón filtrado a José Morales, quien luego trató de deterlo con un jalón en el área, lo que provocó una pena máxima. Al cobro llegó Jordy Caicedo (minuto 19), quien no erró frente a Hagen y puso el 1-0.

Marcelo Hernández evitó sobre la línea el segundo tanto ecuatoriano, en una oportunidad en la que Minda (35) ya había superado a Nicho. Mientras que la defensiva sudamericana estuvo atenta para evitar que Darwin Lom (40) pudiera cerrar un centro raso de Aarón Herrera.

Pervist Estupiñán, jugador del AC Milan, fue de los jugadores más destacados en el encuentro e incluso marcó el tercer tanto. (Foto: Sofascore)

Artillería pesada

Para la segunda mitad, el técnico Sebastián Beccacece mandó al terreno de juego a las grandes figuras del Tri y se notó.

Ángelo Preciado empezó a hacer estragos por la banda derecha y de ahí surgió el segundo. Al 73, se quitó de encima al "Caballo" y mandó un centro preciso a la cabeza de Nilson Angulo, que amplió la ventaja (2-0).

Pero la historia no terminaría en ese momento, pues cinco más tarde, Hagen salió a cortar un balonazo largo bastante apurado y le dejó la pelota servida a Pervis Estupiñán (78), quien inmediatamente remató de larga distancia para sentenciar el 3-0.

De esta manera, la Bicolor cerró la fecha FIFA con una segunda derrota, la quinta en lo que va del 2026 y tendrá que enfocarse en lo que será la Liga de Naciones, la próxima competencia oficial en el calendario.