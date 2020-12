Mery Zúñiga, hija del apóstol Santiago Zúñiga, lo acusó de no asistir al sepelio de su hermano recientemente fallecido en un accidente de tránsito y no aportar para los gastos fúnebres.

"Él no fue al entierro, creo que porque no quiso ¿Sus razones? Dios las sabe, pero yo personalmente creo que fue porque no quiso asistir. Todos mis hermanos están indignados con él porque no vino. Quiero recalcar que él no puso ni una lempira, ni siquiera la presencia de él, menos una lempira, entre toda la familia se cubrieron los gastos", manifestó Mery Zúñiga, refiriéndose al pastor.

Durante una entrevista, la joven criticó a su padre por decir que él no quiere acuerdos de duelo, sino bendiciones de dinero. "Esos comentarios que él ha hecho no han sido de mi agrado y creo que de ninguno de mis hermanos", indicó.

"¿Usted cree que ahora al apóstol le interesa más el dinero que a su propia familia?", le cuestionaron. "Lo que está a la vista no necesita anteojos", respondió Mery.

El pastor reacciona

Zúñiga reaccionó a las acusaciones de su hija. "Me tiraron leña, lodo y estiércol sobre mi vida. Todo lo que el diablo ha puesto en el corazón de mi hija no me edifica en nada", dijo.

"No sería capaz de agarrar dinero por la muerte de mi hijo. Yo no voy a pedir dinero. Si alguien me lo da, yo lo recibo, pero no lo pido. Si me dan es porque Dios los toca", agregó.

Esteban Eli Zúñiga Morales, de 19 años, hijo del religioso, murió el viernes 4 de diciembre mientras conducía una motocicleta en Honduras.

El joven se accidentó en la aldea Paguales, del departamento de Colón. Según medios locales, fue embestido por un vehículo y falleció de forma inmediata.

Tras conocerse que su hijo falleció en un accidente de tránsito, Zúñiga recibió ofrendas de sus seguidores. En unta transmisión en vivo, al recibir el sobre con la donación de 1,400 lempiras, el "Apóstol" manifestó: "Yo lo recibo con amor de Dios". Luego le entregaron otra ofrenda, pero ya no indicó el monto.

TE PUEDE INTERESAR:

Muere hijo del "apóstol" Santiago Zúñiga en accidente de moto

LEE ADEMÁS:

Esto esconde en el fondo "El Gran Agujero Azul" de Belice

*Con información de Tiempo.hn y Tunota