Hijos de Floridalma Roque rompen el silencio tras captura de Kevin Malouf

Hijos de Floridalma Roque se pronunciaron sobre la captura de Kevin Malouf, el cirujano plástico que operó a la mujer de 59 años en su clínica de zona 14.

En entrevista exclusiva para Soy502, José López, hijo de Floridalma Roque, la mujer vista por última vez el 13 de junio en una clínica estética de zona 14, reveló que se enteró de la captura del cirujano plástico, Kevin Malouf Sierra, principal sospechoso de la desaparición de su madre a través de redes sociales.

De acuerdo con el hijo de Floridalma, las autoridades del país nos les hicieron una notificación oficial sobre las capturas que se llevaron a cabo la noche del viernes 28 de julio, luego de que el Ministerio Público (MP) realizó una serie de allanamientos para recabar pruebas y arrestar a cuatro involucrados de la desaparición de la mujer de 59 años, quien nació en Honduras y es ciudadana estadounidense.

"Nosotros nos enteramos de la captura del cirujano gracias a los medios de Guatemala, y otros familiares nos enviaron fotografías del momento del arresto. El MP ha sido muy hermético sobre este caso", dijo José López.

La fuente explicó a Soy502 que tienen la esperanzada de que las autoridades guatemaltecas realicen su trabajo y culminen la investigación que ayude esclarecer qué fue lo que ocurrió con su madre, quien viajó a Guatemala para someterse a dos procedimientos estéticos, uno en los brazos y otro en el rostro.

Por aparte, López señaló que no están buscando ningún tipo de venganza contra el cirujano plástico y las otras personas arrestadas, solamente que se haga justicia en el caso de haber resultado involucrado en algún tipo de negligencia médica o de otra índole.

"Nosotros como familia desde el primer día dijimos que solo queríamos encontrar a nuestra madre, una mujer que era muy querida y responsable. Siempre estuvimos en toda la disposición de colaborar con las autoridades de Guatemala, no buscamos venganza, no queremos venganza. Solo buscamos que se haga justicia y ya el tiempo dirá quien tenía la razón (...) Desde que salió ese video que supuestamente mostraba a mamá, al analizarlo en la familia supimos que no era ella, sus piernas, su complexión, muchas cosas no tenían sentido", agregó José López.

En cuanto a qué pudo ocurrir con su madre, José explicó que la familia aún tiene la esperanza de encontrarla con vida, sin embargo, enfatizó que están aterrizados en la realidad de que con ella pudo haber ocurrido cualquier suceso trágico.

"Nosotros como familia hemos estado muy unidos apoyándonos, y estamos con ese rayito de esperanza de encontrarla con vida. Todos en la familia queremos eso, pero sabemos que pudo haber pasado cualquier cosa. Imagínese que sí está viva, saber en qué condiciones pude estarlo. No quisiéramos encontrar a mamá muerta, nadie quiere eso, pero estamos preparados para lo peor. Solo queremos justicia y que todo se esclarezca", puntualizó José López.

La captura del cirujano plástico

El cirujano plástico, Kevin Malouf, fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) durante la noche del viernes 28 de julio, luego de una serie de allanamientos coordinados junto con fiscales del Ministerio Público (MP).

Según explicó el MP a Soy502, los allanamientos en Europlaza, zona 14, iniciaron a las 17:00 horas y finalizaron a las 23:00 horas, con la captura de cuatro personas, una de ellas el médico, quien está siendo investigado por la desaparición de Floridalma Roque, de 59 años, una mujer que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en su clínica.

En un video que circuló en redes sociales se logró ver el momento exacto en el que los arrestados fueron custodiados por los agentes de la PNC y fiscales del MP, hasta una patrulla.

Los arrestados llevaban parte del rostro cubierto, y fueron trasladados en la palangana de la patrulla.

Confirman captura del cirujano Kevin Malouf. pic.twitter.com/IzXJYMQBk1 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) July 29, 2023

Otros detalles de las capturas

Tras el impacto mediático generado por la detención de Malouf, investigadores de la PNC revelaron información sobre los demás detenidos vinculados al caso.

Además del cirujano Malouf, la PNC reportó la detención de tres personas más en el operativo. Los arrestados han sido identificados como Susana Emilia Rojas, Luis Alfredo Castro y Lydia Viviana Moreria.

A los cuatro detenidos se les imputan los delitos de plagio o secuestro, así como obstaculización a la acción penal. Estos cargos, de ser comprobados, implicarían graves consecuencias legales para los involucrados.

La primera audiencia

El juzgado de turno ya ha establecido los motivos de detención de los sindicados en la desaparición de Floridalma Roque y ha fijado la audiencia de primera declaración para el próximo lunes 31 de julio.

Cabe recordar que el caso fue declarado bajo reserva por solicitud del MP, lo que implica que otros detalles de la investigación se mantendrán en confidencialidad hasta que las autoridades correspondientes decidan levantar dicha medida.

El caso

A través de redes sociales, familiares y amigos de Floridalma Roque, reportaron su desaparición. De acuerdo con una denuncia colocada, la mujer ingresó el martes 13 de junio a una clínica estética ubicada en la zona 14 para realizarse un procedimiento de rejuvenecimiento facial y en los brazos.

Sin embargo, su familia dejó de tener noticias de ella, y el miércoles 14 de junio, 24 horas después de su intervención quirúrgica, le notificaron que la paciente abandonó la clínica bajo su responsabilidad.

Ante esta situación, y sin tener noticias de Roque, los familiares denunciaron al doctor Kevin Malouf, dueño del centro estético, pues señalaron que la paciente no salió de la clínica.

El cirujano se pronunció ante los señalamientos

Horas más tarde y tras los fuertes señalamientos, luego de que la noticia se hizo viral, el cirujano plástico, Kevin Malouf Sierra, se pronunció al respecto. Primero publicó un video que difundió en sus redes sociales, en el cual catalogó de "chisme" el suceso.

Además, Malouf sostuvo que la paciente decidió abandonar por cuenta propia las instalaciones de la clínica y se subió a un vehículo. Agregó que las cámaras de vigilancia de su clínica evidencian que la paciente salió ante la mirada de muchas personas y que las grabaciones forman parte de una investigación que sostiene el MP.

Durante la tarde del 19 de junio, el cirujano plástico se volvió a pronunciar al respecto. Esta vez, con un comunicado de prensa en el cual explicó que luego de someterse a dos intervenciones, la paciente solicitó su salida al día siguiente, por lo que se le brindó acompañamiento a Roque en una silla de ruedas hasta el lobby del edificio donde abordó un vehículo a eso de las 7:00 horas. Fue después de eso que no tuvieron más contacto con la paciente.

Tras los fuertes señalamientos en su contra, el cirujano plástico se pronunció mediante un comunicado de prensa, donde explicó que la intervención quirúrgica fue realizada el martes 13 de junio, indicó que tras resultar todo un éxito, la paciente solicitó abandonar las instalaciones de la clínica por su propio medio un día después del procedimiento médico.

"El pasado 13 de junio, llegó a nuestras instalaciones ubicadas en edificio Europlaza zona 14, la paciente Floridalma Roque, de 59 años para realizarse un procedimiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial y liposucción secundaria de brazos", se lee en el comunicado.

Resaltó que el médico y personal de la clínica no sostuvo comunicación con la mujer tras haber abandonado las instalaciones de la clínica, sin embargo, se enteraron que se encontraba desaparecida, por lo que denunciaron el hecho.

Además, proporcionó un video de una cámara de seguridad donde aparentemente se ve salir a Floridalma, sin embargo, las imágenes son a larga distancia.