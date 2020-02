La historia de la agresión a una mujer en tráfico de la zona 10

Eran las 11:30 horas y una pareja en el tráfico de la zona 10 se percata de una situación que de inmediato los hace detener la marcha, bajar del auto y auxiliar a una joven que era agredida por un hombre.

Mario Fion y su novia, Valeria Mury no lo dudaron. Decidieron intervenir ante los golpes que un hombre le propinaba a una mujer en cercanías de un centro comercial en el bulevar Los Próceres y 6a avenida en la zona 10.

Valeria narró a Soy502 la escena como bastante desagradable puesto que el hombre "jaloneaba" a la mujer y la golpeaba. Mario se interpone y le pide al agresor que se detenga.

La pareja discutía mientras la víctima sostenía las llaves de una motocicleta. El agresor, según la denuncia pública, le exigía las llaves y amenazaba con empujar hacia el tráfico a la mujer si esta no accedía.

“Ella se puso detrás de mi novio buscando refugio y ayuda. Vimos que a dos cuadras había una autopatrulla de la PNC y vimos una posible solución”, explica Valeria.

En la denuncia efectuada en redes sociales se comparten algunas fotografías del momento. (Foto: Twitter)

Hoy íbamos en el carro con mi novio, cuando vimos que en la esquina de Unicentro un tipo golpeó a su pareja.

Decidimos parar y ofrecer ayuda, mientras tanto se acercó un policía de tránsito a ver que estaba pasando. (El que está en la foto)... pic.twitter.com/MkCieahx1B — Valeria Mury (@Vale_Mury) February 26, 2020

MIRA:

La ayuda parecía llegar

De inmediato, según la pareja, un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se acerca y pregunta por la situación. Mari le argumenta los hechos y el agente, aparentemente, decide ir a buscar a un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) para que tome el caso.

En esa foto se evidencia que un agente de la PMT llegó pero no actuó.

“El agente se fue y nunca pidió la ayuda. Nos dejó solos con el agresor y la víctima, prácticamente dejó a mi novio a cargo de la situación”, denunció Valeria.

Según la denuncia, Valeria llama a la PNC por teléfono y la ayuda nunca llegó.

“Le ofrecimos a ella subirse al carro para ir a poner una denuncia y no quiso. Nos retiramos para buscar a los agentes y cuando regresamos por el lugar ya no estaban (la pareja), no sabemos si el agresor se la llevó o qué pasó con ellos”, recuerda Valeria.

PMT responde

Soy502 consultó con las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala por el caso y la denuncia que se compartió en redes sociales. A esto, se explicó que el agente de tránsito no tomó el caso porque él no fue testigo de la agresión. Señalaron que este sí busco una patrulla de la PNC para que resolviera.

También se contactó con la Policía Nacional Civil (PNC) y el departamento de Comunicación señaló que no tenían información del caso, pero debido a la denuncia ciudadana ya se encuentra una investigación para determinar qué sucedió.