La historia de amor adolescente de Harry Kane y Katie Goodland

-

La historia del amor de Harry el 'Hurricane' Kane y su esposa Katie se ha hecho viral por la curiosa forma en la que se conocieron.

OTRAS NOTICIAS: Hombre ingresa armado en plena concentración de Inglaterra

Harry Kane se encuentra concentrado en el Mundial 2026, pero mientras celebra con Inglaterra, muchos han puesto en el foco su relación con su esposa Katie Kane, antes Katie Goodland.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y son una de las parejas más estables.

¿Cómo conoció el futbolista británico Harry Kane a su esposa Katie?

Harry Kane y Katie Goodland se conocieron cuando eran niños, entrando en la adolescencia. Kane trabajaba para abrirse camino en el fútbol profesional y Katie desarrollaba sus intereses relacionados con el deporte.

En 2005 David Beckham abrió una academia de fútbol en Greenwich, Londres y al lugar acudió Harry Kane de 11 años, mientras su amiga Katie Goodland, a quien conocía de la escuela en el East End de Londres.

Harry Kane y Katie posan para una fotografía con Beckham

En redes llamó la atención que ambos pequeños posaron con Beckham para una fotografía con ídolo del momento, con el tiempo se volvieron más cercanos hasta construir una vida juntos.

Harry comenzó a subir hasta llegar al éxito que tiene en la actualidad. En 2018 lideró a Inglaterra en la Copa del Mundo y ganó la Bota de Oro. En 2023, rompió el récord de Wayne Rooney como el máximo goleador histórico de la selección masculina de Inglaterra.

Matrimonio de Harry Kane y Katie

El futbolista le propuso matrimonio a la joven en 2017 y la pareja se casó en junio de 2019 y tiene cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry.

Ambos suelen mantener su vida personal alejada de los reflectores.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by @katekanex