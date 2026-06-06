Historia frente ambición: el duelo Inglaterra vs. Nueva Zelanda

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Los leones rugirán frente a la Nueva Zelanda de Tim Payne.

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Inglaterra disputará este sábado (2pm, hora Guatemala) en el Estadio Raymond James de Tampa, Estados Unidos, el primero de dos juegos de preparación antes del Mundial 2026. El rival por vencer es Nueva Zelanda.

El seleccionador Thomas Tuchel se mostró satisfecho por contar con muchos jugadores que ganaron títulos con sus clubes recientemente, asegurando que esta será la clave para llegar lejos en la justa futbolística.

Thomas Tuchel aseguro que las condiciones en las que se desarrollará United 2026, son duras, pero no una excusa para dejarlo todo por un nuevo título mundial.

Tuchel advirtió que las condiciones de Norteamérica 2026 como las distancias, viajes y climas, serán duras, pero no una excusa para renunciar a sus esquemas tácticos y a la máxima exigencia dentro del campo. Inglaterra cerrará su preparación el martes contra Costa Rica.

Pasó de 4 mil a 5.2 millones de seguidores en Instagram: Tim Payne se convirtió en la figura de la Nueva Zelanda que buscará pasar la primera ronda del Mundial.

Por su parte, Nueva Zelanda aceita los engranajes para dar un mejor espectáculo del que se vio frente a Haití a inicios de la semana, en el que perdieron 4-0. El defensa Tim Payne, nombrado el "jugador menos conocido" de United 2026, tuvo una aparición tambaleante frente a los caribeños, sin embargo se perfila para ser titular este fin de semana y corregir la plana.

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Así jugarían

Inglaterra: Pickford, Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly, Mainoo, Henderson, Rashford, Bellingham, Gordon, Kane

Nueva Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Bindon, Cacace, Stamenic, Rufer, Just, McCowatt, Randall, Wood.