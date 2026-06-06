¡Vikingos al horno! La Noruega de Haaland se derrite en Carolina del Norte

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¿Imaginas a Erling Haaland y Martin Odegaard implorando por un poco de hielo tirados en el césped?

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Las fotos virales del día no mienten: la selección de Noruega cambió el frío nórdico por el "infierno" veraniego de Carolina del Norte, y las imágenes de los jugadores sin camisola, exhaustos y asándose bajo el sol ya rompieron el internet.

⚽️ MUNDIAL 2026: La selección de Noruega entrena bajo un calor sofocante en Greensboro (EE.UU). Haaland, Ødegaard y compañía terminaron exhaustos y sin camiseta tras la sesión de hoy, a solo seis días del inicio del Mundial 2026.



️ Las altas temperaturas están obligando… pic.twitter.com/tsv5jClYLm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 5, 2026

Tras 28 años de ausencia, los "Vikingos" regresan a un Mundial, pero su peor enemigo no es Francia ni Senegal (sus rivales del Grupo I): es el termómetro.

Acostumbrados a temperaturas gélidas, el cuerpo técnico los lanzó a una aclimatación extrema en Estados Unidos donde el calor supera los 32°C con una humedad asfixiante.

El objetivo es preparar el cuerpo para el debut del 16 de junio ante Irak en Boston.

Los Vikingos

El contraste es total con otra sesión que también paralizó las redes: la campaña oficial donde el plantel posó imponente con indumentaria, escudos y espadas de inspiración vikinga.

La selección de Noruega compartió esta fotografía que se volvió viral en redes sociales. (Foto: Noruega)

Sin embargo, el misticismo invernal de sus raíces quedó atrás, y las fotos actuales demuestran que ni los guerreros del hielo se salvan de un sauna a cielo abierto.