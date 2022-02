"La edad solo es un número": ella le lleva 37 años a su novio

Pareja de novios se lleva 37 años y disfrutan de sus gustos por el baile y dicen estar bien a pesar de las críticas.

OTRAS NOTICIAS: El verdadero Estafador de Tinder reacciona a su serie en Netflix y borra su cuenta

Corán de 24 años y Cheryl de 61, son una pareja que disfruta de subir videos a TikTok, con una diferencia de 37 años la pareja ha luchado contra las críticas desde que hicieron pública su relación.

Se conocieron mientras trabajaban con un pariente de Cheryl, cuando Corán vio a la mujer de cabello claro, quiso saber más sobre ella y trató de contactarla.

Debido a su interés en TikTok pronto comenzaron a salir y a conocerse mejor. Ahora tienen miles de seguidores en la red social, y los videos de ellos abrazándose y bailando se han vuelto virales.

Corán dice que la gente la llamaba "zombie" o se burlaba de él diciendo que estaba saliendo con su abuela, pero a pesar de toda la negatividad, siguen juntos porque son felices.

Cheryl tiene siete hijos, todos mayores que Corán, y solo unos pocos parecen apoyar su relación. En cambio la familia de Corán acepta mucho a Cheryl y respetan que estén juntos.

La mujer dijo que su autoestima se dañó cuando la gente la insultaba, pero Corán decía que no dejarían que prevalecieran el odio y el desprecio.

"Nuestra apariencia no tiene nada que ver con eso. Nacemos con nuestra apariencia. ¿Cómo podemos cambiar quiénes somos? Lo que importa es nuestro corazón", sostuvo Cheryl.

La edad es solo un número

"La edad es solo un número y no podemos elegir a quién amar. No nos importa lo que diga la gente porque sabemos que no es verdad, sabemos que están diciendo cosas estúpidas. ¿Por qué a la gente le importa tanto?", continúo Cheryl.

La pareja está unida por su amor a la danza. Además, les gusta hacer videos en TikTok y se enfocan en difundir su amor y alegría. “No hacemos nada malo. Bailamos, transmitimos buena onda, tenemos mucho positivismo, así que no me dejaría ganar por las críticas”, dijo el novio.