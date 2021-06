Esta es la historia de Rubén Aguirre, el “Profesor Jirafales”, tras cinco años de su muerte

El "Profesor Jirafales" fue una de las figuras más emblemáticas de "El Chavo del 8", pero ¿que había detrás de su personaje? ¿a qué se dedicó luego de la actuación?

Rubén Aguirre, quien interpretaba al "Profesor Jirafales" en la serie de televisión humorística "El Chavo del 8", nació el 15 de junio de 1934, en Saltillo, Cohauila.

Desde niño soñó con ser comediante, pero antes de serlo se preparó académicamente y se gradúo de Ingeniero Agrónomo.

"Trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre, desde muy chico, me gustaba actuar. Era niño cuando me salía a la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa", contó Rubén Aguirre en una entrevista.

Luego de dejar el trabajo agrícola, Aguirre empezó a trabajar en Televisa, siendo un alto ejecutivo de la cadena mexicana. Su trabajo consistía en captar nuevos talentos. Fue allí donde conoció a Roberto Gómez Bolaños.

Tras su exitoso paso por el programa de comedia, Rubén se dedicó a girar con su circo hasta que se retiró del escenario en 2013.

Inicios de su carrera de actuación

Rubén Aguirre vio la oportunidad de colaborar con Roberto Gómez Bolaños y convenció a las autoridades del canal para que le dieran un lugar en la serie humorística.

Años más tarde, cuando se estrenaban "Los Super genios de la Mesa Cuadrada" y "Chespirotadas", Aguirre le pidió a Chespirito que le devolviera el favor, quería formar parte del staff de comediantes de los programas y Gómez Bolaños se lo concedió.

“Empecé los sábados con las Chespirotadas, entonces me llamaron de la dirección general de Televisa y me dijeron, ‘Señor Aguirre, ¿qué está haciendo ahí?’. ‘Pues mi trabajo termina los viernes y esto es los sábados’. ‘No señor, o un lado o en otro, no puede hacer las dos cosas’. Ah bueno entonces me voy con Chespirito".

“La primera que dejó de hablarme fue mi mujer, me dijo, ‘Estás loco, con lo que estás ganando ¿con Chespirito cuánto ganas?’. ‘Todavía nada, pero algún día...’. Estuvo como dos meses sin hablarme”, agregó entre risas.

Dentro del universo de Chespirito, Aguirre no solo interpretó al "Profesor Jirafales", sino que también encarnó al "Rufino Rufián", némesis de El Chapulín Colorado. También le puso cuerpo y alma a "Lucas Tañeda", ladero de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos.

Además, fue el "Sargento Refugio Pazguato", quien ponía en vereda a "El Chompiras".

Recuérdalo aquí:

Su familia

Antes de llegar a ser una estrella en la televisión latinoamericana, Rubén se casó en 1959 con Consuelo de los Reyes, con quien tuvo 7 hijos, (cuatro mujeres y tres hombres).

"Somos una familia mexicana tradicional, papá y mamá casados durante 57 años, sin divorcios ni nada. Estábamos bien ubicados por fuera de las cámaras y del show. Mi mamá se encargó de nuestra formación y hacernos crecer lo más normal posible”, contó Verónica Aguirre, una de las hijas de la pareja, en una entrevista realizada en junio de 2020.

Una de las últimas imágenes de Rubén Aguirre, fallecido el 17 de junio de 2016. (Foto: Infobae)

Los rumores que indicaban que Rubén vivió en la miseria al final de su vida los salió a desmentir su hija Verónica.

“Roberto Gómez Bolaños ayudó mucho a mi papá para gestionar lo que le llaman ‘exclusividad’, que era una mensualidad que le dio Televisa hasta el final, hasta que murió. Tenía lo suficiente para vivir muy bien. Tenía su casa en Puerto Vallarta”, contó.

“ Yo pienso igual que Roberto Gómez Bolaños. Él me decía "No me da miedo la muerte, me da miedo estarme muriendo. Cuando tienes la sonda por acá, la aguja por acá, dolores , a eso sí le tengo miedo. Pero a la muerte, no ” Rubén Aguirre

Aguirre murió la madrugada del 17 de junio de 2016. Fue su amigo, el actor Édgar Vivar, mejor conocido como el "Señor Barriga", quien confirmó la noticia a través de Twitter.

“Tenía un cuadro de neumonía, pero no era una cuestión grave. El doctor lo mandó a casa a recuperarse, pero ya estaba muy débil. Fueron muchos años con el problema de la diabetes. El corazón le daba algo de problemita. Él vivió mucho y no era el modelo, era el kilometraje, viajó mucho, vivió muy intensamente. Estaba cansado, pero se despidió rodeado de amor, muy tranquilo y sabiendo que dejaba a una familia fuerte y unida”, dijo Verónica en el funeral de su padre.