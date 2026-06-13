Selección española usa curiosa pechera para refrescarse

La selección de España sorprendió al mostrar uno de los objetos más preciados de su entrenamiento ante el caluroso clima de Chatanooga, Tenessee.
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El cuadro español porta un el CLIMACOOL SYSTEM de Adidas, un chaleco que se enfría con hielo y calma el calor al portarse.
Este sistema permite que el calor extremo no afecte a los deportistas mientras ponen su cuerpo al máximo.
El preparador físico Carlos Cruz afirmó que este accesorio ayuda a recuperar de manera más eficiente al jugador para intentar que la fatiga se retarde.
Este se aplica después de los entrenamientos apostando por la recuperación más pronta del equipo.
Además de esto usan unas botas aislantes que tienen la misma función.
La selección española juega contra Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 10:00 de la mañana.
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