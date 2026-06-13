Selección española usa curiosa pechera para refrescarse

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La selección de España sorprendió al mostrar uno de los objetos más preciados de su entrenamiento ante el caluroso clima de Chatanooga, Tenessee.

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El cuadro español porta un el CLIMACOOL SYSTEM de Adidas, un chaleco que se enfría con hielo y calma el calor al portarse.

Este sistema permite que el calor extremo no afecte a los deportistas mientras ponen su cuerpo al máximo.

El preparador físico Carlos Cruz afirmó que este accesorio ayuda a recuperar de manera más eficiente al jugador para intentar que la fatiga se retarde.

Este se aplica después de los entrenamientos apostando por la recuperación más pronta del equipo.

Foto; Oficial.

Además de esto usan unas botas aislantes que tienen la misma función.

La selección española juega contra Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 10:00 de la mañana.

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