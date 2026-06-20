Detienen a hondureño por volar un dron cerca de estadio en el Mundial

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El sindicado podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión federal.

Un hondureño fue detenido por las autoridades estadounidenses por ser el presunto responsable de operar ilegalmente un dron no registrado en el espacio aéreo en cercanías del estadio de Dallas durante el Mundial de la FIFA 2026.

La fiscalía federal informó que se trata de Luis Mauricio Flores Ordoñez, de 33 años, quien fue acusado el pasado 15 de junio de poseer el dron que aparentemente operaba.

Las autoridades federales indicaron que los operadores de drones deben cumplir con requisitos para volar legalmente dentro del espacio aéreo restringido durante el desarrollo de los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol.

De acuerdo con el FBI, el presunto vuelo fue detectado como parte de sus operaciones de vigilancia antidrones llevadas a cabo en el estadio de Dallas en Arlington.

El hondureño habría volado un don en cercanías del estadio de Dallas durante el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El FBI reiteró que la zona de exclusión aérea sigue vigente alrededor de las sedes del Mundial 2026, desde tres horas antes de cada partido hasta tres horas después.

De ser declarado culpable, Flores Ordoñez se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión federal.

*Con información de Fox 4 News