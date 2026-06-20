VIDEO: Paraguayos limpian gradas tras juego contra Turquía

Como acto de mucha responsabilidad, los aficionados paraguayos recogen la basura tras el encuentro Paraguay vs. Turquía en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.
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Luego de la victoria de Paraguay 1- 0 contra Turquía en la Copa del Mundo, el pasado 19 de junio, se ha viralizado un video donde se observa a los aficionados recogiendo la basura y residuos en las gradas del estadio ubicado en Kansas City, Estados Unidos.
Tras celebrar los resultados, con bolsas y entre todos los aficionados limpiaron el lugar.
Esta tendencia se ha contagiado, pues es una costumbre por parte de Japón, donde los fanáticos luego de los encuentros proceden a limpiar y ordenar los estadios.
Usuarios de redes sociales han denominado estas acciones como la representación de la Copa del Mundo, para impulsar el deporte y el sentido de comunidad.