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VIDEO: Paraguayos limpian gradas tras juego contra Turquía

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de junio de 2026, 13:47
Como muestra de buena cultura, la tendencia japonesa se ha extendido a otros países.&nbsp;(Foto: captura de video)

Como muestra de buena cultura, la tendencia japonesa se ha extendido a otros países. (Foto: captura de video)

Como acto de mucha responsabilidad, los aficionados paraguayos recogen la basura tras el encuentro Paraguay vs. Turquía en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

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Luego de la victoria de Paraguay 1- 0 contra Turquía en la Copa del Mundo, el pasado 19 de junio, se ha viralizado un video donde se observa a los aficionados recogiendo la basura y residuos en las gradas del estadio ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

Tras celebrar los resultados, con bolsas y entre todos los aficionados limpiaron el lugar.

Esta tendencia se ha contagiado, pues es una costumbre por parte de Japón, donde los fanáticos luego de los encuentros proceden a limpiar y ordenar los estadios. 

Usuarios de redes sociales han denominado estas acciones como la representación de la Copa del Mundo, para impulsar el deporte y el sentido de comunidad.

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