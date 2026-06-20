VIDEO: Paraguayos limpian gradas tras juego contra Turquía

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Como acto de mucha responsabilidad, los aficionados paraguayos recogen la basura tras el encuentro Paraguay vs. Turquía en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

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Luego de la victoria de Paraguay 1- 0 contra Turquía en la Copa del Mundo, el pasado 19 de junio, se ha viralizado un video donde se observa a los aficionados recogiendo la basura y residuos en las gradas del estadio ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

Tras celebrar los resultados, con bolsas y entre todos los aficionados limpiaron el lugar.

Japan started a trend…the world is following.



Paraguay fans stayed long after their 1-0 win vs. Turkey to clean up the stands



This is the World Cup pic.twitter.com/nMRrG3JLk2 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 20, 2026

Esta tendencia se ha contagiado, pues es una costumbre por parte de Japón, donde los fanáticos luego de los encuentros proceden a limpiar y ordenar los estadios.

Usuarios de redes sociales han denominado estas acciones como la representación de la Copa del Mundo, para impulsar el deporte y el sentido de comunidad.