Corea del Sur quiere terminar por encima de México en el grupo A, asegura su técnico

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El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, aseguró que su equipo aspira a finalizar en el primer lugar del Grupo A del Mundial 2026.

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"México es una potencia muy fuerte y además juega en casa, una ventaja que nosotros mismos vivimos en 2002. Nuestro objetivo es obtener resultados positivos y avanzar en una posición alta", afirmó el técnico en la previa del debut ante República Checa.

Hong recordó tanto la histórica actuación de Corea del Sur en el Mundial de 2002, cuando alcanzó el cuarto lugar, como la eliminación en fase de grupos sufrida en Brasil 2014. Aun así, se mostró confiado en la preparación de su equipo para la presente Copa del Mundo.

Son Heung-min acompañó al estratega coreano en la rueda de prensa. (Foto: AFP)

Por su parte, el capitán Son Heung-min señaló que afronta su cuarta participación mundialista con mayor experiencia y madurez, aunque con la misma ilusión de siempre.

"Todos los jugadores se han preparado con mucha pasión. Ahora esperamos recoger los frutos de ese trabajo", expresó la estrella de Los Angeles FC.