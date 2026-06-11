El Barcelona pone en suspenso el futuro del delantero Marcus Rashford

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El futuro de Marcus Rashford en el Barcelona continúa siendo una incógnita y podría no continuar en el conjunto azulgrana.

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Aunque el delantero inglés completó una destacada temporada con el conjunto azulgrana, la directiva catalana aún no ha decidido si ejercerá la opción de compra incluida en su contrato de cesión.

De acuerdo con fuentes del club, la entidad esperará algunos días más antes de tomar una decisión definitiva sobre el atacante, cuya cláusula de compra fue fijada en 30 millones de euros como parte del acuerdo alcanzado con el Manchester United.

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El Barcelona tiene hasta el próximo 15 de junio para ejecutar dicha opción, pero todo apunta a que la continuidad de Rashford no figura entre las principales prioridades de la dirección deportiva.

Pese a que el internacional inglés firmó una campaña positiva con 14 goles y 14 asistencias, además de convertirse en una alternativa habitual por el sector izquierdo del ataque, el club estaría concentrando sus esfuerzos en reforzar la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski.

Rashford llegó cedido para reforzar el ataque del cuadro catalán. (Foto: Barcelona)

La principal apuesta de los blaugranas sería el argentino Julián Álvarez, mientras que la reciente incorporación del también inglés Anthony Gordon podría reducir aún más las posibilidades de permanencia de Rashford en la plantilla dirigida por Hansi Flick.

Las dudas sobre su continuidad coinciden además con un movimiento que no pasó desapercibido entre los aficionados. Mientras se encuentra concentrado con la selección de Inglaterra para disputar el Mundial 2026, Rashford eliminó de sus redes sociales las referencias al Barcelona, a pesar de que su vínculo contractual con el club se extiende hasta finales de mes.