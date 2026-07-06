Hora de “Lucho” al frente de una Colombia que sueña en grande

-

Llegó la hora para que Luis Suárez honre un nombre que otro delantero, el uruguayo, hizo famoso. Con Jhon Córdoba lesionado, el atacante tiene vía libre para comandar a Colombia en el duelo de octavos de final del Mundial ante Suiza, este martes en Vancouver.

OTRAS NOTICIAS: Argentina busca los cuartos de final ante Egipto en un duelo entre Messi y Salah

El jugador del Sporting de Lisboa es el llamado a guiar una ofensiva cafetera que ha producido numerosos remates a puerta (28) en Norteamérica 2026, pero que ha marcado muchos menos goles (5) que los que debería, para intranquilidad de sus aficionados.

Colombia ha sumado 79 remates, 28 entre los tres palos y 33 fuera. (Foto: AFP)

A pesar de la feria del desperdicio, el equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas al último partido mundialista en Canadá, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y México.

Nacido hace 28 años en la caribeña Santa Marta, la tierra de leyendas colombianas como Radamel Falcao y "el Pibe", Carlos Valderrama, Suárez todavía no ha celebrado en su primera participación en una Copa del Mundo.

Suiza lleva 56 remates, 23 entre los tres palos y 21 se han ido afuera. (Foto: AFP)

Su gran temporada en Portugal ilusionó a un país mentalizado en superar los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, su mejor desempeño en la máxima cita del futbol hasta ahora.

El delantero se codeó con los grandes goleadores de los principales torneos de Europa la pasada temporada al anotar 28 goles en la liga portuguesa, una cifra liguera solamente superada por Harry Kane (36) con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Desde el ocaso de Falcao, goleador histórico de la selección colombiana, con 36 tantos, la tricolor ha sufrido con la falta de gol.

La aparición de Suárez dio luces de remediar el problema, un mal responsable de que el equipo se ausentara del Mundial de Catar 2022, tras enlazar siete partidos seguidos sin marcar en la recta final de la eliminatoria sudamericana.

Colombia acumula 2,227 pases, con una precisión del 89%. (Foto: AFP)

Pero el delantero caribeño no ha tenido suerte de cara al pórtico rival. En el debut, ante Uzbekistán (3-1), fue titular debido a que Córdoba tenía problemas físicos, luego entró desde el banco contra RD Congo (1-0), Portugal (0-0) y Ghana (1-0).

Córdoba se lastimó en el arranque del juego de dieciseisavos contra los ghaneses. Suárez lo sustituyó en el 8' y seis minutos después, en su acción más determinante en el torneo, dio el pase gol de la victoria a Jhon Arias.

Se teme que Córdoba se pierda el resto del certamen por un aparente desgarro en el aductor izquierdo, por lo que Suárez tiene el camino libre para ser titular, si así lo desea Lorenzo.

El seleccionador argentino, sin embargo, tiene otras opciones.

Suiza ha registrado 98 intentos de ruptura de líneas, con un acierto del 52%. (Foto: AFP)

Los reemplazos naturales son Suárez o el polifuncional Juan Camilo "Cucho" Hernández. Pero Lorenzo puede apelar, aunque no es lo habitual, por situar a Luis Díaz al frente. La estrella colombiana del Bayern ha sido incisiva, pero apenas ha marcado un gol y brindado una asistencia.

Suiza, por su lado, se presenta como uno de los mayores escollos que han enfrentado los colombianos, cada vez menos dependientes del talento del creativo James Rodríguez.

Los helvéticos lideraron su grupo por encima de Canadá y despacharon en la instancia anterior a la Argelia (2-0) de Riyad Mahrez.

Los sudamericanos registran 78 intentos de ruptura de líneas, con un acierto del 49%. (Foto: AFP)

La promesa Johan Manzambi, de 20 años, con tres goles y dos asistencias, se presenta como el mayor reto para la sólida defensa cafetera, que apenas ha concedido una diana en Norteamérica.

Yakin aspira a clasificar a su país por primera vez desde 1954 a cuartos de final, una instancia en que espera Argentina o Egipto.

Los europeos registran 22 intentos de cambio de orientación, con un 91% de acierto. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Suiza: 1 Kobel, 6 Zakaria, 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Rodríguez, 8 Freuler, 10 Xhaka, 11 Ndoye, 17 Vargas, 9 Manzambi y 7 Embolo. DT: Murat Yakin

Colombia: 12 Vargas, 2 Muñoz, 23 Sánchez, 3 Lucimi, 17 Mojica, 16 Lerma, 14 Puerta, 11 Arias, 10 Rodríguez, 7 Díaz y 25 Suárez. DT: Néstor Lorenzo

Hasta el momento, Colombia tiene 43 intentos de cambio de orientación, con un acierto del 91%. (Foto: AFP)

El partido podrá disfrutarse a través de FOX, Canal 11 y Tigo Sports.