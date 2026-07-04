"Hubiera sido una locura perder", dice Lionel Scaloni tras agónico triunfo

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Quedar eliminado del Mundial el día de su partido número 100 al frente de Argentina "hubiera sido una locura", reconoció Lionel Scaloni, luego de sufrir al máximo este viernes para vencer 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y avanzar a los octavos de final.

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Fue un "partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", declaró Scaloni a la transmisión televisiva al finalizar el encuentro.

El timonel argentino también reconoció el nivel de la escuadra africana: "Hay que felicitar al rival. Cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo", resaltó.

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"Me quedo con el aporte de todos, terminamos muy cansados (...) lo han dado todo", dijo sobre sus jugadores.

Al ser consultado sobre lo complicado del partido y de la oportunidad de caer eliminados en el día que disputó su partido 100 al frente de Argentina, el técnico resumió: "hubiera sido una locura perder, pero esto es el futbol".