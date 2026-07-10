Hugo Broos deja de ser el DT de Sudáfrica

El veterano entrenador belga Hugo Broos, de 74 años, dejó de ser seleccionador de Sudáfrica, indicó este viernes a la AFP un responsable de la federación sudafricana de futbol, días después de la eliminación de los Bafana Bafana en dieciseisavos del Mundial.
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"Hugo puede seguir trabajando con el equipo nacional, pero con una función diferente", indicó la fuente.
Broos anunció su marcha a la revista belga Humo, precisando que el presidente de la Federación Sudafricana, Danny Jordaan, quería mantenerlo "en un papel diferente, como asesor o algo por el estilo".
Bajo la dirección de Broos, Sudáfrica superó por primera vez la fase de grupos en un Mundial, al terminar segunda por detrás de México gracias a una victoria contra Corea del Sur (1-0).
Pero el recorrido de los Bafana Bafana terminó en dieciseisavos de final, con la derrota frente a Canadá (1-0).
Entre los nombres de sus posibles sustitutos suena el de Pitso Mosimane, quien ya tiene experiencia en el cargo que ocupó entre 2010, después del Mundial en casa, y 2012, sin mucho éxito.
*Con información de AFP.