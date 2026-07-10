Hugo Broos deja de ser el DT de Sudáfrica

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El veterano entrenador belga Hugo Broos, de 74 años, dejó de ser seleccionador de Sudáfrica, indicó este viernes a la AFP un responsable de la federación sudafricana de futbol, días después de la eliminación de los Bafana Bafana en dieciseisavos del Mundial.

"Hugo puede seguir trabajando con el equipo nacional, pero con una función diferente", indicó la fuente.

Sudáfrica registró 1,855 pases, con una precisión del 85%, además 36 centros con una precisión del 17%. (Foto: AFP)

Broos anunció su marcha a la revista belga Humo, precisando que el presidente de la Federación Sudafricana, Danny Jordaan, quería mantenerlo "en un papel diferente, como asesor o algo por el estilo".

Bajo la dirección de Broos, Sudáfrica superó por primera vez la fase de grupos en un Mundial, al terminar segunda por detrás de México gracias a una victoria contra Corea del Sur (1-0).

Sudáfrica recibió 4 goles. Registró 158 pérdidas de balón provocadas y un tiempo promedio de recuperación de 73.07 segundos. (Foto: AFP)

Pero el recorrido de los Bafana Bafana terminó en dieciseisavos de final, con la derrota frente a Canadá (1-0).

Entre los nombres de sus posibles sustitutos suena el de Pitso Mosimane, quien ya tiene experiencia en el cargo que ocupó entre 2010, después del Mundial en casa, y 2012, sin mucho éxito.

*Con información de AFP.