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Vinícius Junior pidió perdón a la hinchada de Brasil por la "enorme frustración" que trajo la eliminación en los octavos de final del Mundial y este viernes prometió "luchar" por devolver a la Canarinha "a la cima".

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Los pentacampeones mundiales quedaron eliminados en Norteamérica 2026 el domingo, tras perder 2-1 ante Noruega.

Vinícius Junior remató dentro del área en 14 ocasiones, 3 desde afuera. El brasileño registró un remate de cabeza. (Foto: AFP)

"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería" la Copa del Mundo "por ustedes, por mi familia" y "la sensación de frustración es enorme", dijo el astro del Real Madrid en un mensaje dirigido a la afición brasileña en Instagram.

"Teníamos un plantel lo suficientemente fuerte para hacer más y no lo conseguimos. Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", agregó.

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Vinícius, de 25 años, sumó cuatro goles y una asistencia en el torneo.

Su mensaje acompañó una foto suya en blanco y negro, tendido en el césped, lamentando la derrota sufrida por la selección verdeamarela frente a Noruega.

Vini Jr, durante su paso por United 2026, sumó 15 centros con una precisión del 40%. (Foto: AFP)

El Scratch ganó el último de sus cinco títulos mundiales en Corea-Japón 2002.

Brasil registró 2 porterías en cero y recibió 4 goles. (Foto: AFP)

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, había renovado hasta 2030 su contrato antes del Mundial. El coordinador de selecciones nacionales, Rodrigo Caetano, ha ratificado confianza en el italiano pese al fracaso mundialista.

*Con información de AFP.