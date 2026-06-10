México y Sudáfrica darán el banderazo de salida de la Copa del Mundo

-

La espera de poco menos de cuatro años finalmente llegará a su fin cuando suene el pitazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica este jueves, en el mítico Estadio Ciudad de México, que marcará oficialmente el inicio de United 2026, en búsqueda de un nuevo campeón mundial.

OTRAS NOTICIAS: Corea del Sur y República Checa arrancan su camino en el Mundial este jueves

El conjunto azteca, uno de los tres anfitriones, le hará los honores al cuadro africano, que llega con la gran ilusión de ser sorpresa, al no ser candidata para avanzar siquiera de la fase de grupos.

Memo, listo para la sexta. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/2mx1OgIR14 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 7, 2026

Para el Tri parece ser obligación salir victorioso de este primer encuentro, pues jugando en el patio de su casa, es lo menos que se espera contra, a priori, el rival más débil del grupo y en especial para ganar en confianza de poder avanzar como líder y mantenerse, al menos, una ronda más en su territorio.

Javier el "Vasco" Aguirre estuvo muy intranquilo durante las semanas previas producto de varias lesiones en sus convocados, pero la mayoría consiguió sanar y los aztecas llegarán en plenas condiciones, con Raúl Jiménez y Julián Quiñones como grandes figuras, a este primer duelo.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Hugo Broos se plantará en el mítico recinto deportivo con la idea de estar bien parados atrás y hacer daño en cualquier contragolpe, con un Lyle Foster, delantero del Burnley inglés, como principal amenaza en ataque.