Identifican a mujeres que fallecieron tras sufrir ataque armado en Villa Canales

Las dos jóvenes sufrieron heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.
OTRAS NOTICIAS: Ataque deja dos mujeres fallecidas y dos heridos en Villa Canales
Dos mujeres perdieron la vida tras ser atacadas a balazos en la 2a. calle y 2a. avenida de la zona 2 de la aldea El Porvenir, en Villa Canales.
Las víctimas fueron identificadas como: Sandra Mishel Montenegro, de 27 años, y Shirley Nohemi Coco Hernández, de 26.
Además, dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por Bomberos Voluntarios, quienes los trasladados a distintos centros asistenciales.
Uno de los heridos logró ser identificado como: Oscar Emanuel Marroquín.
Las autoridades competentes investigan este hecho de violencia; sin embargo, no se descarta que sea por rivalidades de pandillas.