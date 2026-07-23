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Identifican a mujeres que fallecieron tras sufrir ataque armado en Villa Canales

  • Por Geber Osorio
23 de julio de 2026, 11:53
El hecho criminal ocurrió la noche del pasado miércoles en Villa Canales. (Foto: CVB)

El hecho criminal ocurrió la noche del pasado miércoles en Villa Canales. (Foto: CVB)

Las dos jóvenes sufrieron heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

OTRAS NOTICIAS: Ataque deja dos mujeres fallecidas y dos heridos en Villa Canales

Dos mujeres perdieron la vida tras ser atacadas a balazos en la 2a. calle y 2a. avenida de la zona 2 de la aldea El Porvenir, en Villa Canales.

Las víctimas fueron identificadas como: Sandra Mishel Montenegro, de 27 años, y Shirley Nohemi Coco Hernández, de 26.

Además, dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por Bomberos Voluntarios, quienes los trasladados a distintos centros asistenciales.

Sandra Mishel Montenegro y Shirley Nohemi Coco Hernández murieron tras sufrir un ataque armado. (Foto: CVB)
Sandra Mishel Montenegro y Shirley Nohemi Coco Hernández murieron tras sufrir un ataque armado. (Foto: CVB)

Uno de los heridos logró ser identificado como: Oscar Emanuel Marroquín.

Las autoridades competentes investigan este hecho de violencia; sin embargo, no se descarta que sea por rivalidades de pandillas.

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