Ataque deja dos mujeres fallecidas y dos heridos en Villa Canales

Las víctimas fueron atacadas por desconocidos que habrían huido del lugar.
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Una intensa balacera ocurrió la noche del pasado miércoles en la 2a. calle y 2a. avenida de la zona 2 de la aldea El Porvenir, en Villa Canales.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios luego de que se percataran que cuatro personas fueron víctimas de un ataque armado.
Los socorristas constataron tras su arribo que, dos mujeres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Mientras que, otras dos personas resultaron heridas, a quienes les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente las trasladaron a distintos centros asistenciales.
Uno de los heridos fue llevado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y la segunda víctima herida fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
De momento se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del hecho de violencia. La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las diligencias de ley en el lugar.